На улице Трефолева молодой человек провалился в яму с кипятком

На улице Трефолева молодой человек провалился в яму с кипятком
Молодого человека доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Санкт-Петербурга молодой человек провалился в яму с кипятком.

Все произошло в понедельник, 11 мая, в 2:30. В медицинское учреждение пострадавший попал два часа спустя.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у молодого человека диагностировали ожог обеих голеней второй степени. Врачи оценили его состояние как среднее.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 1-й Советской устроили массовую потасовку. Разнимать дерущихся мужчин приехали сотрудники правоохранительных органов. Обо всем сообщает один из Telegram-канал, официально информацию пока не подтверждали.

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