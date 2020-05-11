На 1-й Советской устроили массовую потасовку

Разнимать дерущихся мужчин приехали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает один из Telegram-канал, официально информацию пока не подтверждали. Все случилось якобы на пересечении 1-й Советской улицы и Суворовского проспекта, недалеко от магазина «Дикси». Там дерутся мигранты – точное количество не называется. Очевидцы не делятся подробностями, но зато уже вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Позже станет ясно, есть ли пострадавшие и каковы причины конфликта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский пострадал на вызове о драке на Ленинском. Нападавший задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.