Беглов поручил до конца месяца разработать план по спасению экономики

Глава Северной столицы Александр Беглов дал поручение профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов до конца текущего месяца разработать план по восстановлению экономики города.
Так, в план должны войти меры по стабилизации рынка труда, восстановление занятости и доходов горожан, а также долгосрочное развитие экономики.
Как сообщила пресс-служба Смольного, проработку новых инструментов поддержки отраслей, не вошедших в список пострадавших от новой инфекции Covid-19, должны будут проработать в финансовом и экономическом блоках горправительства.
Вопрос организации дополнительных и единовременных выплат медикам и петербуржцам, которым предусмотрена поддержка, градоначальник поручил рассмотреть в особом порядке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему в Петербурге продлили введенные ограничения.