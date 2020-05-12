Беглов поручил до конца месяца разработать план по спасению экономики

Беглов поручил до конца месяца разработать план по спасению экономики
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы Александр Беглов дал поручение профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов до конца текущего месяца разработать план по восстановлению экономики города.

Так, в план должны войти меры по стабилизации рынка труда, восстановление занятости и доходов горожан, а также долгосрочное развитие экономики.

Как сообщила пресс-служба Смольного, проработку новых инструментов поддержки отраслей, не вошедших в список пострадавших от новой инфекции Covid-19, должны будут проработать в финансовом и экономическом блоках горправительства.

Вопрос организации дополнительных и единовременных выплат медикам и петербуржцам, которым предусмотрена поддержка, градоначальник поручил рассмотреть в особом порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему в Петербурге продлили введенные ограничения.

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