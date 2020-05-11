Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения

Петербуржцы должны соблюдать режим, введенный из-за коронавируса, до конца месяца.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в городе будут актуальны все введенные из-за коронавируса ограничения вплоть до 31 мая. Гражданам также нужно будет носить маски и перчатки в общественных местах, чтобы не допустить распространения инфекции. Беглов отметил, что на продление ограничений есть причина – «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая период нерабочих дней заканчивается. При этом многие важные решения предстоит принять властям на местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил антирекорд по рождаемости. В апреле количество появившихся на свет малышей было очень низким.