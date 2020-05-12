Стала известна причина пламени, разорвавшего асфальт на Витебском проспекте

Стала известна причина пламени, разорвавшего асфальт на Витебском проспекте
На месте работали спасатели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Московском районе Северной столицы произошел хлопок с выбросом пламени из-под асфальта.

Все случилось понедельник, 11 мая, в 18:31. Хлопок прогремел у дома №7 на Витебском проспекте.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по городу, в результате проверки сотрудники установили, что под землей проходит электролиния 6 кВ. По информации комитета по энергетике, произошел скачок напряжения с переключением фидера. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Трефолева молодой человек провалился в яму с кипятком. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Подробности случившегося выясняются.

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Стала известна причина пламени, разорвавшего асфальт на Витебском проспекте
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На улице Трефолева молодой человек провалился в яму с кипятком