Стала известна причина пламени, разорвавшего асфальт на Витебском проспекте

В Московском районе Северной столицы произошел хлопок с выбросом пламени из-под асфальта.

Все случилось понедельник, 11 мая, в 18:31. Хлопок прогремел у дома №7 на Витебском проспекте.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по городу, в результате проверки сотрудники установили, что под землей проходит электролиния 6 кВ. По информации комитета по энергетике, произошел скачок напряжения с переключением фидера. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Трефолева молодой человек провалился в яму с кипятком. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Подробности случившегося выясняются.