В Китае за сутки выявили всего один случай заражения Covid-19

В Китае, где еще недавно вовсю бушевала пандемия коронавируса, за прошедшие сутки выявили один новый случай заражения Covid-19, а также 15 бессимптомных носителей нового вируса.

Обо всем стало известно сегодня, 12 мая. Новый случай носит ввозной характер.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение госкомитета по вопросам здравоохранения страны, в настоящий момент в стране выявлено 1 691 случаев ввозного заражения Covid-19, 1 611 из них уже здоровы, 80 человек проходят терапию в медучреждении.

С начала пандемии в Китае зарегистрировано 84 010 случаев заражения коронавирусом, 79 171 из них уже выздоровели, побороть болезнь не смогли 4 637 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме. Специалисты проводили исследования, благодаря которым удалось выяснить, сколько инфицированных переносят болезнь в такой форме.