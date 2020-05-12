Volkswagen снес фонарный столб на Песочном шоссе, к месту ДТП приезжали электрики

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля. Volkswagen влетел в столб.

Все произошло в ночь на вторник, 12 мая, на Песочном шоссе. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в фонарный стол. В результате произошел обрыв электропроводов, из-за чего часть Выборгского шоссе осталась без света.

Как сообщили 78.ru, к месту аварии приезжали электрики.

Причины произошедшего выясняются.

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