Volkswagen снес фонарный столб на Песочном шоссе, к месту ДТП приезжали электрики

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля. Volkswagen влетел в столб.
Все произошло в ночь на вторник, 12 мая, на Песочном шоссе. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в фонарный стол. В результате произошел обрыв электропроводов, из-за чего часть Выборгского шоссе осталась без света.
Как сообщили 78.ru, к месту аварии приезжали электрики.
Причины произошедшего выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте остановили таксиста, работающего «под кайфом». Служебную машину эвакуировали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.