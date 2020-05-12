Кабмин утвердил новые выплаты семьям с детьми

Кабмин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Для получения выплаты достаточно подать заявление в ПФР. Фото: pixabay

Российское правительство утвердило анонсированные главой государства Владимиром Путиным дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет.

Так, семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Для получения выплаты достаточно подать заявление.

Как сообщается на сайте правительства РФ, это можно сделать через портал госуслуг, на сайте Пенсионного фонда или же обратиться в территориальное отделение фонда.

Кроме того, все семьи с детьми младшего возраста смогут получить выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Средства начнут начислять уже с 1 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько детей могут претендовать на выплаты от государства.

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