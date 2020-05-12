После пожара в больнице Святого Георгия возбуждено уголовное дело

После пожара в больнице Святого Георгия возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в больнице. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственные органы Петербурга расследуют пожар в больнице Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На место происшествия выехало руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Количество погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Пожар произошел около 6:23 утра 12 мая в больнице Святого Георгия, где принимают пациентов с коронавирусом. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки. С огнем боролись 15 единиц техники и 75 сотрудников МЧС. Из здания эвакуировали 150 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в больнице Святого Георгия, по предварительным данным, погибли пять человек.

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