В Ленобласти у коммерческого директора угнали иномарку за пять миллионов рублей

Полиция разыскивает угонщика иномарки во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 49-летний директор коммерческого предприятия и рассказал о том, что от дома 1 по улице Осиновецкая в поселке Ладожское Озеро неизвестный угнал его автомобиля Toyota Alphard 2019 года выпуска.

Ущерб оценивается в пять миллионов рублей. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед судом в Петербурге предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в угоне каршерингового авто. Мужчина, по версии следствия, пытался завладеть машиной бизнес-класса.