Решение о судьбе пациентов горевшей больницы Святого Георгия пока не принято

Решение о переводе пациентов больницы Святого Георгия, где сегодня утром произошел пожар, в другие стационары или о перераспределении больных в пределах больницы пока не принято. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя больницы.

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки. Из здания эвакуировали 150 человек.

Следственные органы Петербурга расследуют пожар в больнице Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехало руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в половину седьмого утра. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».