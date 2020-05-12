В больнице Святого Георгия произошел пожар, на месте 75 спасателей

Сегодня утром в больнице Святого Георгия произошел пожар. К зданию прибыли спасатели.

Все случилось во вторник, 12 мая. Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что к учреждению на Северном проспекте подъехали пожарные машины. Из окна на шестом этаже идет дым.

В эту больницу сейчас поступают лишь пациенты с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работает 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь во Всеволожском районе сгорели два дачных дома. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета.