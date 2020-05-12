В Петербурге умерли еще два человека с Covid-19

В Северной столице за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще двух человек.

Обо всем стало известно во вторник, 12 мая. Согласно данным оперативного штаба, общее число жертв с начала пандемии выросло до 58.

По всей России зафиксировано 107 летальных случаев, общее количество достигло 2 116.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус за сутки проверили 7,5 тысяч человек. На карантине в городе находятся 3 тыс. 860 человек.