В Петербурге на коронавирус за сутки проверили 7,5 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге 7 тыс. 572 человека прошли обследование на коронавирус нового типа. Оперативные данные сообщает городская администрация.

На карантине в городе находятся 3 тыс. 860 человек. Из них 193 размещены в обсерваторе, 884 — на самоизоляции, 2 тыс. 783 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 1 тыс. 480 вызовов по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 обработала 628 обращений, скорая помощь — 39, полиция — 69.

О своем возвращении из-за границы на территорию Петербурга в минувшие сутки сообщили 15 человек.

Заявки на помощь волонтеров оставили 218 человек. Всего в рамках акции #мывместе помощь оказана 14 тыс. 862 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 мая в Петербурге открываются все вестибюли метро, кроме «Новокрестовской». В подземке теперь можно приобрести маски, перчатки и антисептики. Их продажу открыли в связи с введением масочного режима. За появление без маски в транспорте и общественном месте горожанам грозит штраф.