Короткое замыкание: на проспекте Большевиков вспыхнул Volkswagen

В Невском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. К месту происшествия прибыли спасатели.

Все произошло сегодня, 12 мая, в конце проспекта Большевиков. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей возгорания, машина марки Volkswagen вспыхнула из-за короткого замыкания. В комментариях к записи подписчик выразил сомнение в том, что причиной инцидента были именно технические неполадки, однако свидетели событий уверяют: причина именно в замыкании, поджога не было.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь под Петербургом сгорели два дачных дома. Причина возгорания пока неизвестна.