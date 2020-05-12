Короткое замыкание: на проспекте Большевиков вспыхнул Volkswagen

Короткое замыкание: на проспекте Большевиков вспыхнул Volkswagen
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. К месту происшествия прибыли спасатели.

Все произошло сегодня, 12 мая, в конце проспекта Большевиков. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей возгорания, машина марки Volkswagen вспыхнула из-за короткого замыкания. В комментариях к записи подписчик выразил сомнение в том, что причиной инцидента были именно технические неполадки, однако свидетели событий уверяют: причина именно в замыкании, поджога не было.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь под Петербургом сгорели два дачных дома. Причина возгорания пока неизвестна.

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