На Софийской улице «встретились» две легковушки

Во вторник 12 апреля на Софийской улице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло перед съездом на Петро-Славянку. Проезжую часть не поделили Chevrolet Aveo и LADA Largus.

«На Софийской улице перед съездом на Петро-Славянку столкнулись легковушки. Авео стоит поперек дороги с разбитым передом, чуть дальше Ларгус с вмятым задом. Будет пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.