Беглов рассказал о героизме врачей во время пожара в больнице Святого Георгия

Врачи и медсестры больницы Святого великомученика Георгия проявили настоящий героизм во время пожара, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма», — отметил он.

По словам Беглова, медики успели отключить электропитание и подачу кислорода в отделении. Это помогло предотвратить серьезных последствий. В результате пожара погибли пять человек, и, если бы не врачи и медсестры, жертв могло быть больше, подчеркнул губернатор.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. В больнице загорелся аппарат ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после возгорания в больнице Святого Георгия во всех городских больницах пройдут масштабные проверки противопожарного состояния.