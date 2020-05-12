С 1 июня в России могут возобновить турпоездки по стране

С 1 июня в России могут возобновить турпоездки по стране
Поездки будут распространяться только на регионы с низкой заболеваемостью COVID-19. Фото: pixabay.com

Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации (РГА) обратились к властям с предложением возобновить турпоездки по стране с 1 июня.

Инициатива распространяется на регионы с более благополучной эпидемиологической обстановкой и низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости, ссылаясь на РСТ. Обращение организации направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и председателю Ростуризма Зарине Догузовой.

Помимо вышеназванной инициативы, в официальном письме предлагаются другие меры по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и уровня доходов среди граждан, а также экономического роста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Владимир Путин заявил о необходимости воспользоваться закрытыми границами, чтобы развивать внутренний туризм.

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