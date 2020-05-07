В России будут развивать внутренний туризм

Путин предложил сделать все, чтобы граждане могли путешествовать хотя бы внутри страны.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что непонятно, когда граждане смогут поехать отдыхать за границу, и это отличная возможность развить внутренний туризм. Глава страны попросил бросить все усилия на то, чтобы открывать новые маршруты, которые были бы интересны россиянам. Важно, чтобы туда ходил транспорт, и чтобы там было чем заняться.

«Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний, без этого вообще ничего невозможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса»,

— пояснил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Трамп созвонились в преддверии Дня Победы. Политики в своей беседе обратили внимание на то, что во время таких конфликтов очень важно иметь союзников.