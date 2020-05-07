Путин и Трамп созвонились в преддверии Дня Победы

Политики обменялись поздравлениями в связи с победой над фашизмом.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президенты России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп созвонились, чтобы поздравить друг друга с 75-летием победы над фашизмом. Политики в своей беседе обратили внимание на то, что во время таких конфликтов очень важно иметь союзников. Именно благодаря объединению удастся победить общего врага, сошлись во мнении главы государств.

Напоминаем, что в России готовились к празднованию 9 мая, но из-за распространения коронавируса большинство мероприятий пришлось отменить. Власти просят граждан воздержаться от походов на шашлыки – лучше остаться дома, чтобы пандемия как можно скорее осталась в прошлом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп обещал раскрыть источники происхождения коронавируса. Политик заверил, что правда вскроется совсем скоро.