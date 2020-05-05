Трамп обещал раскрыть источники происхождения коронавируса

Трамп обещал раскрыть источники происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Политик заверил, что правда вскроется совсем скоро.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает Reuters. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть данные о происхождении коронавируса, которые будут обнародованы совсем скоро. К слову, до этого госсекретарь США Майк Помпео говорил, что к пандемии имеет отношение лаборатория в Ухане. До этого американские ученые уверяли, что коронавирус не могли создать в лабораторных условиях – они убеждены в животном происхождении инфекции. ВОЗ придерживается того же мнения.

Трамп же надеется получить компенсацию от КНР в виде десятков миллиардов долларов. Российская сторона тем временем не поддерживает нападки США на Китай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве опровергли информацию о защищенности курильщиков от коронавируса. Брюн напомнил, что для победы над коронавирусом нужен сильный иммунитет. Обычно курильщики не славятся своим крепким здоровьем, поэтому предположение кажется лишенным логики.

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