В Петербурге велосипедист попал под суд за то, что проехал на «красный» и пытался сбежать от полиции

Велосипедист свою вину не признал. Он считает, что полицейский превысил полномочия. Фото: pixabay.com

Велосипедист свою вину не признал. Он считает, что полицейский превысил полномочия. Фото: pixabay.com

Смольнинский районный суд арестовал на пять суток велосипедиста, который нарушил правила дорожного движения (ПДД) и пытался сбежать от сотрудников полиции.

Инцидент произошел вечером 6 мая на пересечении Гончарной и Полтавской улиц, передает в объединенной пресс-службе городских судов. Обвиняемый проехал на запрещающий сигнал светофора и проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться.

Тогда полицейский бросился в погоню и возле дома №5 остановил злоумышленника. Однако гражданин решил сопротивляться «до последнего» и попытался сбежать, оказывая активное сопротивление стражу порядка. В итоге при задержании инспектору ДПС пришлось применить силу и воспользоваться наручниками. Теперь нарушитель проведет 5 суток под административным арестом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору в дорожно-транспортном происшествии погиб пожилой велосипедист.