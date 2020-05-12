Курс доллара впервые с 30 апреля опустился ниже 73 рублей

Во вторник, 12 мая, впервые за две недели курс доллара на Московской бирже опустился ниже 73 рублей, сейчас он достиг 72,98 рублей.
Таким образом, курс доллара, согласно данным на 16:16 по московскому времени, стал на 0,6% ниже по сравнению с уровнем закрытия последней сессии. Курс евро также снизился на 0,3% и по состоянию на 16:25 составляет 79,36 рублей, передает РИА Новости.
При этом цены на нефть, наоборот, набирают рост. Так, стоимость июльского фьючерса топлива Brent в ходе торговой сессии на Лондонской бирже выросла до 30,47 долларов за баррель, прибавив 2,8%. Нефть WTI подросла до 26,47 долларов, что на 5,5% выше результатов предыдущей сессии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские финансовые эксперты прогнозируют рублю возвращение к докризисному курсу уже грядущим летом.