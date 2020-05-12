Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом

Врачи подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Обо всем сообщил сам представитель Кремля. По словам Пескова, он заразился коронавирусной инфекцией и сейчас проходит лечение в медучреждении, куда его ранее госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медпомощь.

Песков также отметил, что последний раз он лично встречался с президентом Владимиром Путиным больше месяца назад.

Стоит отметить, что Песков не первый высокопоставленный чиновник, заразившийся новой инфекцией. В конце апреля о своей болезни сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, коронавирус выявили у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом.