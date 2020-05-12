Житель деревни Эдази убил бывшую жену и закопал труп в лесу

Убийца закопал труп в лесу. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Убийца закопал труп в лесу. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи раскрыли убийство пожилой женщины, проживающей в Волосовском районе Ленобласти.

Обо всем сообщили в Следственном управлении СК РФ по области. Правоохранители получили сообщение об исчезновении 67-летней жительницы деревни Эдази. Ее родственники не могли связаться с ней с 9 мая.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Сперва правоохранители осмотрели жилой дом и участок, где жила пропавшая. Оказалось, что в доме пропали камеры видеонаблюдения и мобильный телефон. Кроме того, специалисты заметили следы садовой тачки, которые вели в лес.

Через три дня тело пенсионерки было обнаружено в лесу рядом с деревней. Правоохранители нашли и убийцу — им оказался 64-летний бывший супруг погибшей. Он дал признательные показания.

В скором времени ему предъявят обвинение.

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