Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»

Петербургская группа Little Big представит альтернативную версию своей песни Uno на специальном шоу международного конкурса «Евровидение 2020».
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала, представляющие Россию музыканты исполнят песню Uno в акустической версии. 12 и 14 мая на официальном YouTube-канале «Евровидения» выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Выпуски также можно будет посмотреть на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая.
Песни участников первого полуфинала будут показаны 12 мая.
Известно, что организаторы конкурса подготовили специальные номера. Например, зрителям покажут, как могла бы звучать песня On Fire литовской группы The Roop в исполнении Элвиса Пресли. Также выйдет акустическая версия песни Uno от наших соотечественников.
Изначально планировалось, что «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, однако конкурс отменили из-за коронавируса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big готовы ехать на Евровидение в 2021 году.