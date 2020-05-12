Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Петербургская группа Little Big представит альтернативную версию своей песни Uno на специальном шоу международного конкурса «Евровидение 2020».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала, представляющие Россию музыканты исполнят песню Uno в акустической версии. 12 и 14 мая на официальном YouTube-канале «Евровидения» выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Выпуски также можно будет посмотреть на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая.

Песни участников первого полуфинала будут показаны 12 мая.

Известно, что организаторы конкурса подготовили специальные номера. Например, зрителям покажут, как могла бы звучать песня On Fire литовской группы The Roop в исполнении Элвиса Пресли. Также выйдет акустическая версия песни Uno от наших соотечественников.

Изначально планировалось, что «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, однако конкурс отменили из-за коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big готовы ехать на Евровидение в 2021 году.