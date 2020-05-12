Летучая мышь встретилась жителю Петербурга

Житель Приморского района сфотографировал летучую мышь, прилетевшую к его окну.

Петербуржец поделился снимком млекопитающего в группе «Лахта Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». «Корона» с доставкой на дом» — подписал свой пост автор фотографии. Пользователи поспешили поделиться информацией о животном, которое редко можно встретить в жилых районах.

В комментариях рассказали, что это двухцветный кожан, который водится только в России и зимует в пещерах. По всей видимости, он недавно вышел из сезонной спячки.

«Но в ручки брать не надо, если что. У мышей много клещей из-за скученности», — предупредила петербурженка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области заметили стаю редчайших тундровых лебедей, занесенных в Красную книгу. На территории региона встречаются три вида лебедей: шипуны, кликуны и малый лебедь, он же — тундровый.