Петербург выделит 9 млрд рублей на поддержку бизнеса

Смольный утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в условиях введенных коронавирусных ограничений.

Обо всем сообщает пресс-служба петербургской администрации. Первый пакет мер, который был принят ранее, предусматривал поддержку предприятий, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Второй пакет мер дополнили мерами федеральной поддержки. Власти предусмотрели в пакете содействие занятости, снижение налоговой налоговой нагрузки и сокращение арендной платы.

Город выделит на эти цели девять миллиардов рублей, полный список мер опубликован на сайте администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга подготовило второй пакет мер по поддержке бизнеса. Главным условием является снижение или отмена арендной платы для арендаторов до снятия ограничительных мер.