Артем Дзюба попал в сферу интересов «Милана»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов итальянского футбольного клуба «Милан».

Как сообщает Calciomercato. «Милан» активно обсуждает кандидатуру игрока «Зенита» в качестве усиления линии атаки. Отмечается, что Дзюба уже договорился с петербургским клубом о продлении контракта на несколько лет, поэтому «Милану» нужно сделать действительно хорошее предложение, если он планируется приобрести российского нападающего.

В текущем сезоне форвард сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 мячей и отметился 12 результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.