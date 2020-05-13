В среду в Ленобласти ожидается мокрый снег и дождь

В среду в Ленобласти ожидается мокрый снег и дождь
Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Pixabay

В среду,13 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 13 мая на западе региона местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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