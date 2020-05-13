Жириновский потребовал сократить число депутатов

Жириновский потребовал сократить число депутатов
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России.

По его словам, это позволило бы сэкономить стране деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах, сообщили он в Twitter.

Кроме того, политик предложил проводить выборы один раз в два или три года в целях улучшения ситуации с коронавирусом. Так люди реже собирались бы на участках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать россиянам все долги по кредитам. Их размер составляет порядка 40 млрд рублей. В Госдуме РФ идею посчитали несправедливой.

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