В Пулково 13 мая отменили 21 рейс

В Пулково 13 мая отменили 21 рейс
Пулково. Фото: Baltphoto

В городе не Неве продолжают отменять авиарейсы из-за угрозы распространения Covid-19. Сегодня самолеты не вылетят по 21 направлению.

Так, в среду, 13 мая, полеты отменили авиакомпании «Северсталь», «Аэрофлот», «Белавиа», «Уральске авиалинии», «Ижавиа», Uzbekistan Airways, Red Wings, S7. Пассажиры не полетят в Сочи, Сыктывкар, Череповец, Анапу, Оренбург и другие города России.

Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, из международных направлений отменены рейсы в Минск, Бухару и Самарканд. Большинство самолетов все же вылетят из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково появились аппараты по продаже индивидуальных средств защиты. Их установили в залах регистрации и выдачи багажа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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