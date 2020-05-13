Из-за похолодания в Петербурге продолжается отопительный сезон

Отопительный сезон в Петербурге продолжается. Все источники теплоснабжения в связи с похолоданием работают в режиме подачи.

Жилищным организациям города поручено усилить контроль за режимом теплоснабжения в многоквартирных домах. Температура теплоносителя адоптирована в соответствии с погодой и прогнозами, сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

В случае, если трубы дома уже успели остыть, горожане могут обратиться на «горячую линию» Жилищного комитета по номеру 409-73-78, либо напрямую в управляющую компанию. После этого работа систем отопления в доме будет скорректирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холодная погода задержится в Петербурге по меньшей мере до 20 мая. Причиной этого стали несколько циклонов и облачные вихри. Город ждет облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки.