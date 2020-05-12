Петербуржцы встретили затяжные майские холода с остывшими батареями

Холод не покинет Петербург по меньшей мере до 20 мая. Часть горожан майскую стужу встретила без отопления. Спасаться приходиться обогревателями, теплой одеждой и горячими напитками.

Резкое похолодание произошло в начале недели. Такая погода, по словам синоптиков, сохранится в городе до конца второй декады мая. Не исключено, что конец месяца также не будет теплым.

«Несмотря на то, что в городе временами будет проглядывать солнце, температурный фон останется ниже нормы, и до конца второй декады мая на потепление рассчитывать не приходиться. Ориентировочно в ночные часы столбик термометра будет колебаться около отметок плюс 2 — плюс 4 градуса. Днем ожидается плюс 10 — плюс 12, не выше», — рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Причиной похолодания стали несколько циклонов. Один из них прошел по территории Северо-Западных областей накануне, и сегодня Петербург оказался в его тыловой части. Формировать погоду в ближайшие дни будут облачные вихри. Один из них пройдет по территории европейской России уже в среду-четверг. Вихрь заденет Петербург своим северным краем. Город в эти дни ждут холод и небольшие, но неприятные осадки.

«Будет облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде дождей. Возможно в какие-то дни будет на пару градусов теплее. Но до конца второй декады мая тепла ждать не стоит», — резюмировал Михаил Леус.

Синоптик отметил, что с отключением отопления в этом году поторопились. С 8 мая Петербург перешел в режим периодического протапливания. Ряд домов остался без отопления. В других — параметры теполносителя были снижены до минимума.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, в связи с похолоданием будет произведена корректировка. Горожане, которых не устраивает температура в доме, могут обратиться на «горячую линию» жилищного комитета по номеру 409-73-78, либо в управляющую компанию. После этого будут приняты меры по нормализации температурного режима. Как скоро тепло вернется в квартиры, не уточняется.

«Это зависит от управляющей компании», — пояснили gazeta.spb.ru на «горячей линии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России.