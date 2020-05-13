Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии Covid-19

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ.

Российский сенатор считает, сообщила «Российская газета», что мир после победы над новым вирусом станет «трехполюсным». Парламентарий предрек, что изменится баланс сил в мире, отметив, что Россия, Китай, Индия, Турция и Иран больше не признают «морального права США возглавить современный мир».

Он подчеркнул, что глобальный мир не исчезнет, но сильно изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Путина. Российский президент подчеркнул, что мнение врачей будет решающим при снятии ограничений.