Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии Covid-19

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ.
Российский сенатор считает, сообщила «Российская газета», что мир после победы над новым вирусом станет «трехполюсным». Парламентарий предрек, что изменится баланс сил в мире, отметив, что Россия, Китай, Индия, Турция и Иран больше не признают «морального права США возглавить современный мир».
Он подчеркнул, что глобальный мир не исчезнет, но сильно изменится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Путина. Российский президент подчеркнул, что мнение врачей будет решающим при снятии ограничений.