В России зарегистрировали 96 новых смертей от коронавируса

В России подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В России подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в России скончались 96 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в среду, 13 мая.

С начала пандемии в стране скончались 2 тыс. 212 человек.

Заразились коронавирусом более 242 тыс. человек. Прирост за последние сутки составил 10 тыс. 28. Около 44,5% новых заболевших не имеют клинических проявлений болезни.

Выздоровели с начала пандемии более 48 тыс. человек. За последние сутки из медицинских учреждений выписано почти 4,5 тыс. пациентов.

В мире, по данным Роспотребнадзора, выявлено 4 млн 338 тыс. 544 случая коронавируса. Лидируют по числу зараженных США (1 млн 369 тыс.), Россия, Испания (228 тыс.), Великобритания (227 тыс.) и Италия (221 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки выявили 66 новых случаев коронавируса.