Стала известна причина смерти пациентов в больнице Святого Георгия

Петербургские правоохранители устанавливают причины пожара в больнице Святого Георгия, где накануне погибли пять человек.

Трагедия случилась во вторник, 12 мая, в медучреждении на Северном проспекте. Сотрудники установили, что около 6:23 в палате №2, расположенной на шестом этаже по неустановленной причине произошло возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все случилось в присутствии сотрудников больницы.

В результате отключения аппарата погиб один пациент, еще четыре пациента погибли в результате отравления угарным газом.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала имена погибших пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.