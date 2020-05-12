Названы имена погибших пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия

При пожаре в больнице Святого Георгия погибли пять человек возрастом от 59 до 67 лет. Трагедия случилась сегодня утром.

Жертвами стали четверо мужчин и одна женщина. Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список имен погибших. Их родственники могут звонить по телефону горячей линии в самой больнице (812) 511-96-00.

Напомним, пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных Covid-19, произошел во вторник, 12 мая. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в половину седьмого утра. С огнем боролись более 70 сотрудников пожарно-спасательной части.

Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Санкт-Петербурга окажут материальную помощь родным погибших при пожаре в больнице.