На набережной Обводного канала иномарка врезалась в фуру

Утром 13 мая на набережной Обводного канала произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, на набережной Обводного канала у дома №150, в направлении от Лифляндской улицы в сторону Старо-Петергофского проспекта, водитель Volkswagen Polo не пропустил фуру, которая заезжала с трамвайных путей на базу.

«На Обводном канале у дома 150, в направлении от Лифляндской улицы в сторону Старо-Петергофского проспекта, Поло не пропустил фуру, которая заезжала с трамвайных путей на базу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.