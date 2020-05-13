В Кронштадте предприниматель был оштрафован за отсутствие пандуса в детском магазине

В Кронштадте предприниматель был оштрафован за отсутствие пандуса в детском магазине
Нарушения впоследствии были исправлены. Фото: pixabay

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Штраф был назначен бизнесмену, который не предусмотрел пандус при входе в детский магазин.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Проверка показала, что при обустройстве магазина «Детки» были допущены многочисленные нарушения закона.

Как сообщили в прокуратуре города, директора компании обязали устранить нарушения. Кроме того, было заведено ело об административном правонарушении.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в виде двух тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура требует возместить траты родителей на ребенка-инвалида. Мальчик страдает заболеваниями внутренних и тазовых органов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инвалиды кронштадт новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге резко возросла смертность от внебольничной пневмонии
Родителей не пустят: петербургских детей могут отправить на лето в ...
Взятки: бывшие сотрудники «Водоканала» стали фигурантами ...
На выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Дзюбе
Аккаунт Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций США
Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ с уральского завода
В Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали