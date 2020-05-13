В Кронштадте предприниматель был оштрафован за отсутствие пандуса в детском магазине

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Штраф был назначен бизнесмену, который не предусмотрел пандус при входе в детский магазин.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Проверка показала, что при обустройстве магазина «Детки» были допущены многочисленные нарушения закона.

Как сообщили в прокуратуре города, директора компании обязали устранить нарушения. Кроме того, было заведено ело об административном правонарушении.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в виде двух тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура требует возместить траты родителей на ребенка-инвалида. Мальчик страдает заболеваниями внутренних и тазовых органов.