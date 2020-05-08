В Петербурге прокуратура требует возместить траты родителей на ребенка-инвалида

В суд подан иск о компенсации расходов на средства реабилитации ребенка-инвалида. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В суд подан иск о компенсации расходов на средства реабилитации ребенка-инвалида. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прокуратура Калининского района Петербурга через суд требует компенсировать расходы родителей на покупку средств реабилитации для 7-летнего ребенка-инвалида.

Мальчик страдает заболеваниями внутренних и тазовых органов. Программа его реабилитации предусматривает получение медицинской помощи, а также необходимых средств и услуг.

Проверка прокуратуры показала, что руководство филиала регионального отделения Фонда социального страхования отказало матери мальчика в компенсации трат на подгузники. Приобретены они были самостоятельно.

В защиту прав ребенка прокурор Калининского района обратился в суд. Рассмотрение искового заявления находится на контроле ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ввели бесплатный проезд для инвалидов I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих.