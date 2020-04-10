Ленобласть вводит бесплатный проезд для инвалидов I группы и детей-инвалидов

Правительство Ленинградской области объявило о введении бесплатного проезда на автотранспорте по социальному проездному, который получают инвалиды I группы, а также дети-инвалиды.
Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Помимо льготной категории граждан, право на бесплатный проезд предоставляется их сопровождающим. Раньше, уточняют в администрации, право бесплатного проезда предоставлялось лишь инвалидам (в том числе, детям) по зрению, колясочникам и людям, находящихся на гемодиализе.
Новый закон, разработанный при содействии губернатора Александра Дрозденко и Законодательного собрания Ленобласти, вступит в силу в течение десяти дней.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга просят продлить действие всех оплаченных проездных. Сейчас они перестали действовать, так как льготный проезд в рамках режима самоизоляции отменен.