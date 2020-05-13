В Петербурге развернуто почти 6 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом

В Петербурге развернуто почти 6 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом
Сейчас пациентов с коронавирусом лечат в 17 больницах Петербурга. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в стационарах города, в общей сложности, развернуто 5 925 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом глава Петербурга рассказал в ходе выступления на заседании Законодательного собрания, прошедшего в среду, 13 мая. Почти 6 тысяч коек для зараженных коронавирусной инфекцией готовы в 15 клиниках Северной столицы и двух федеральных медицинских учреждениях.

На данный момент система здравоохранения Петербурга фактически перешла на мобилизационный режим работы. Губернатор также добавил, что в «Ленэкспо», где находятся пациенты с легкой формой коронавируса и подозрением на него, подготовят дополнительные тысячу мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 13 мая в Санкт-Петербурге зарегистрировано 8 485 человек, зараженных COVID-19.

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