В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 8485

В Петербурге за сутки выявлено 435 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Таким образом число зараженных в городе достигло 8485. Умерло 63 человека. Выздоровело 1 848 пациентов.

За последние сутки в России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения. Всего в стране сейчас 242 271 зараженный, 2 212 погибших, выздоровели 48 003 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 344 513 человек. Скончались 292 937 человек, при этом 1 602 982 пациента выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.