Отрезавший петербуржцу половину уха иностранец пойдет под суд

В ходе ссоры мужчина схватился за нож. Фото: pixabay

В ходе ссоры мужчина схватился за нож. Фото: pixabay

В Петербурге перед судом предстанет иностранный гражданин за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина отрезал своему знакомому половину уха.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Адмиралтейского района.

Как сообщили в прокуратуре города, преступный инцидент случился в феврале. Между мужчинами во время пьянки возникла ссора. Обиженный начал избивать собутыльника, после чего схватил кухонных нож и отрезал оппоненту половину уха.

Врачи смогли пришить кусок ушной раковины, однако она не прижилась — ампутировали.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодого жителя Луги, утащившего в лес школьницу, ждет суд.