В Ленобласти перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в похищении школьницы в городе Луга. Мужчина с ножом потащил девочку в лес, но она успела позвонить родителям.
Преступный инцидент произошел 30 сентября 2019 года на одной из улиц города Луга. Уголовное дело было возбуждено по факту похищения человека с применением оружия и насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, обвиняемый остановил 11-летнюю девочку, которая шла в школу и, угрожая ей ножом, стал уводить в лесной массив. Несовершеннолетняя смогла воспользоваться телефоном и рассказать о случившемся родителям.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и освободили девочку.
В качестве подозреваемого был задержан 20-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном.
Злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
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