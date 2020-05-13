Молодого жителя Луги, утащившего в лес школьницу, ждет суд

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

В Ленобласти перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в похищении школьницы в городе Луга. Мужчина с ножом потащил девочку в лес, но она успела позвонить родителям.

Преступный инцидент произошел 30 сентября 2019 года на одной из улиц города Луга. Уголовное дело было возбуждено по факту похищения человека с применением оружия и насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, обвиняемый остановил 11-летнюю девочку, которая шла в школу и, угрожая ей ножом, стал уводить в лесной массив. Несовершеннолетняя смогла воспользоваться телефоном и рассказать о случившемся родителям.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и освободили девочку.

В качестве подозреваемого был задержан 20-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном.

Злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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