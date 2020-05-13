В Волхове встречи несовершеннолетней с мойщиков обернулись беременностью и «уголовкой»

В Волховском районе Ленобласти несовершеннолетняя жительница забеременела от гражданина Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась жительница Волхова. Она рассказала правоохранителям, что ее дочь 2004 года рождения беременна. Девушку в присутствии матери и ее согласия осмотрел врач-гинеколог, который установил у несовершеннолетней беременность сроком в 22 недели.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница рассказала, что с ноября минувшего года ее дочь вступала в интимные отношения с гражданином Таджикистана, мойщиком. Он прибыл в Россию с целью работы.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. Девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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