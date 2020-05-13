Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за сработавшего датчика разгерметизации

Самолет &#171;Зенита&#187; вернулся в Пулково из-за сработавшего датчика разгерметизации
Вернувшийся самолет осматривают специалисты Пулково. Фото: Baltphoto

Самолет петербургского футбольного клуба, вылетающий из Северной столицы в Уфу, спустя 25 минут после начала полета подал сигнал тревоги.

Инцидент произошел в среду, 13 мая. Воздушное судно авиакомпании «России» вернулось в аэропорт Пулково после срабатывания датчика разгерметизации салона. К счастью, самолет успешно совершил посадку, передает ТАСС. Находившиеся на борту пассажиры отправятся в аэропорт назначения на другом судне, подтвердил авиаперевозчик.

В «России» также отметили, что самолет действительно принадлежит «Зениту», но, когда команда не нуждается в перелётах, совершает регулярные рейсы, как и получилось в этот раз. Футболистов в салоне не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 13 мая воздушные ворота Петербурга не покинул 21 самолет. Авиарейсы продолжают отменять из-за угрозы распространения коронавируса.

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