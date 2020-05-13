Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 72%

По итогам апреля 2020 года объемы проданных автомобилей на российском рынке обвалились на 72%. Причиной тому — жесткие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
За предыдущий месяц, когда на территории России действовали наиболее строгие меры по самоизоляции, было продано на 102 тысяч автомобилей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, продажи снизились на 72,4%, объясняют в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Многие дилеры были вынуждены приостановить или, в лучшем случае, существенно ограничить деятельность. Эксперты считают, что это крупнейшее падение продаж в автомобильной сфере за всю историю, передает РБК. Этот период уже назвали «черным апрелем».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские автодилеры не знают, где хранить автомобили из-за того, что их никто не покупает.