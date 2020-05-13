Дело сестер Хачатурян не собираются переквалифицировать

Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на адвоката одной из сестер Алексей Липцер. Он заявил, что следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону – их будут судить за убийство по предварительному сговору. Защите предстоит до конца месяца ознакомиться со всеми материалами дела и передать документы для утверждения обвинительного заключения.

Напоминаем, что Михаила Хачатуряна нашли мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили троих дочерей, которые, как считает следствие, имели обиду на отца и поэтому хотели от него избавиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян. Остальное ограничения остались в силе – сестрам Хачатурян по-прежнему нельзя общаться друг с другом, говорить со свидетелями по делу и журналистами.